Aly Raisman pose nue pour le numéro spécial maillots de bain de Sports Illustrated et envoie un message fort

Les photos font partie du projet "In Her Own Words" de Sports Illustrated. D'après le magazine, l'initiative a été créée "pour livrer un message d'émancipation, de beauté, de confiance et d'acceptation de soi". Sailor Brinkley Cook et Paulina Porizkova ont également posé nues pour le projet , et tous les mannequins ont choisi les mots peints sur leur corps.

"[Être un modèle] est une responsabilité que je prends très au sérieux", a-t-elle ajouté. "Je suis fière d'être considérée comme un exemple, et j'espère qu'en m'exprimant, je peux aider à provoquer des changements pour les générations futures. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité et d'être écouté. Nous devons écouter ceux qui s'expriment et leur venir en aide."

Les photos sortent près d'un mois après qu'Aly Raisman a lu une déclaration poignante à propos des victimes de Larry Nassar , juste avant l'énoncé du verdict à l'encontre de l'ancien docteur de l'équipe de gymnastique américaine. L'homme a été condamné entre 40 et 175 ans de prison dans le comté d'Eaton et d' Ingham pour agressions sexuelles. Il a été également condamné à 60 ans de prison pour pédopornographie. Aly Raisman a accusé Nassar d'agression sexuelle en novembre et n'a cessé depuis d'être une voix pour les survivantes de ce type de crimes.

"Les femmes n'ont pas besoin d'être modestes pour être respectées", a déclaré Aly au magazine . "Je crois que les femmes (ou n'importe qui) devraient pouvoir porter ce qu'elles veulent du moment qu'elles se sentent à l'aise et heureuses. Notre société met trop de pression aux femmes et aux jeunes filles pour qu'elles aient l'air « parfaites », et il faut que ça cesse. Je suis fière que SI Swim montrent des femmes de toutes les formes et tailles venant d'horizons différents. Chaque femme dans ce numéro a sa propre histoire, et c'est un honneur d'en faire partie."

