Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe US de gymnastique, condamné entre 40 et 175 ans de prison

"Comme je l'ai déclaré le jour où j'ai commencé, le 1er décembre 2017, je ne remettrai pas en question mon engagement à me concentrer chaque jour sur la plus grande priorité de notre organisation... la sécurité, la santé et le bien-être de nos athlètes. Nous créerons une culture qui les valorise et les soutient. Notre engagement est inflexible, et j'ai espoir que tous nos agissements à partir de maintenant rendront ceci très clair."

"Après avoir entendu les histoires courageuses de mes amies qui ont aussi souffert, je sais que cette expérience horrible ne me définit pas. Je suis bien plus que cela", a-t-elle écrit. "Je suis unique, intelligente, talentueuse, motivée et passionnée. Je me suis promis que mon histoire ne se résumerait pas à cela et je vous promets que je ne baisserai jamais les bras. Je donnerai tout mon cœur et toute mon âme à toutes les compétitions auxquelles je participerai et à chaque fois que je mettrai le pied dans un gymnase. J'aime trop ce sport et je n'ai jamais abandonné de ma vie. Je ne laisserai pas un homme, et les personnes qui l'ont laissé faire, me voler ma passion et ma joie."

"Monsieur, j'espère que c'est vrai", a répondu la juge Aquilina. "J'espère que vous êtes secoué au plus haut point parce que vos victimes sont secouées au plus haut point." La juge, qui a lu des extraits de la lettre de Nassar au tribunal, a également demandé l'ouverture d'une enquête plus appronfondie.

Il a continué, en essayant de se tourner pour s'adresser aux personnes assises derrière lui : "Je reconnais aussi que ce que je ressens n'est rien par rapport à la douleur traumatisante et la destruction émotionnelle que vous ressentez toutes. Aucun mot ne peut décrire la profondeur et l'ampleur de mes excuses pour ce qui s'est passé. Je ne peux écrire et exprimer des excuses qui seraient acceptables à vous toutes. Je garderai vos mots avec moi jusqu'à la fin de mes jours."

Avant d'entendre sa condamnation, Nassar s'est adressé au tribunal et a dit à ses victimes : "Ces mots, ces derniers jours... ont eu un énorme effet sur moi et m'ont secoué au plus haut point."

"À mon grand étonnement, il s'avère que le Dr Nassar n'était pas un médecin, c'était et ce sera toujours un pédophile et un être humain monstrueux. C'est tout ! Il a abusé de ma confiance, il a abusé de mon corps et il m'a laissé des bleus à l'âme qui risquent de ne jamais disparaître", expliquait sa lettre présentée devant le tribunal par un procureur. "Larry Nassar mérite de passer le reste de ses jours en prison. Non seulement à cause de ce qu'il m'a fait à moi et mes coéquipières et à tant d'autres petites filles, mais il doit aussi rester derrière les barreaux pour ne plus jamais attaquer d'autres enfants. Je vous exhorte à lui infliger la peine maximale."

L'ex-médecin déshonoré a été condamné à une peine de 40 à 175 ans de prison pour avoir agressé sexuellement des jeunes filles sous couvert de traitement médical. La peine a été prononcée par la juge Rosemarie Aquilina devant un tribunal du comté d'Ingham à Lansing, dans le Michigan, mercredi après une semaine à écouter les témoignages poignants de ses victimes. "C'est un honneur et un privilège pour moi de vous condamner car, monsieur, vous ne méritez pas de sortir de prison", a déclaré la juge Aquilina à Nassar. "Je viens de signer votre arrêt de mort." La juge a également demandé que des dommages et intérêts soient versés aux victimes, dont la somme n'a pas encore été déterminée. De plus, elle lui a demandé de ne pas soigner les gens en prison, vu qu'il a perdu sa licence de médecine.

