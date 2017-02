Les moments les plus choquants des Grammy Awards au fil des ans

"Je veux dire à toutes les jeunes femmes qui nous regardent qu'elles vont rencontrer des gens sur leur passage qui vont essayer de rabaisser leur succès ou de s'attribuer leurs accomplissements ou leur mérite", a lancé Swift sur scène. "Mais si vous vous concentrez sur votre travail et que vous ne laissez pas les autres vous détourner de votre but, une fois que vous y parviendrez, vous regarderez autour de vous et vous saurez que vous y êtes parvenue par vous-même et grâce aux gens qui vous aiment. Et ce sera le meilleur sentiment au monde."

Taylor Swift casse Kanye West (2016) : Et pour finir, le plus choquant reste le moment où Taylor Swift est montée sur scène l'an dernier et n'a pas hésité à casser Kanye West. Après avoir remporté le prix d'Album de l'année pour 1989, Swift s'est lancée dans un discours virulent qui mettait non seulement le girl power en avant, mais s'en prenait aussi à Kanye pour avoir écrit la célèbre phrase de "Famous" : "Je me dis que moi et Taylor, on pourrait encore coucher ensemble / Pourquoi ? Je l'ai rendue célèbre, cette garce."

Lady Gaga fait son entrée remarquée dans un œuf (2011) : La Maman Monstre est arrivée aux Grammy Awards 2011 dans un énorme œuf conçu par Hussein Chalayan porté par plusieurs personnes depuis le tapis rouge jusqu'à ce qu'elle commence à chanter "Born This Way" un peu plus tard dans la soirée. Inutile de dire que cet instant a époustouflé beaucoup de gens.

M.I.A. chante sur scène le jour où elle doit accoucher (2009) : Non seulement M.I.A. est montée sur scène avec quatre des plus grands rappeurs du moment, Kanye, Jay Z , T.I. et Lil Wayne , mais elle l'a aussi fait alors qu'elle était enceinte... le jour même où elle devait accoucher ! Heureusement, le bébé a décidé d'attendre un peu pour sortir, mais le monde entier l'a vue se donner à font sur scène enceinte jusqu'aux dents !

Le rappeur a crié dans le micro : "Je me suis acheté un nouveau costard qui coûtait un paquet de fric parce que je me suis dit que les Wu Tang allaient gagner", a-t-il lancé, avant d'ajouter : "Je sais pas ce que vous en pensez, mais on apprend des trucs aux mômes. Puffy est bon, mais les Wu Tang, c'est les meilleurs. Je suis ODB, et je vous adore. Peace !"

Milli Vanilli trompe tout le monde (1990) : Le duo, formé de Fab Morvan et Rob Pilatus , a remporté le gramophone de la Révelation de l'année et s'est même produit sur scène cette année-là, trompant les fans, les téléspectateurs et tous ceux qui avaient voté. Huit mois plus tard, on découvre que le groupe chante en play-back depuis le début, même sur leur album très primé, et leur trophée leur a été retiré. Inutile de dire que cela a mis fin à leur carrière.

Metallica perd contre Jethro Tull (1989) : Tous les artistes essuient des défaites à un moment ou un autre de leur carrière, certaines plus grandes que d'autres. Par exemple, quand le groupe de hard-rock a fait ses débuts aux Grammys en 1989, tout le monde pensait que Metallica (qui était nominé pour And Justice For All) remporterait le prix les doigts dans le nez. Mais ils ont perdu contre le groupe britannique de rock et joueur de flûte, Jethro Tull . Toute la foule a hué pour exprimer son indignation : un moment si choquant qu'il reste marqué dans les annales des Grammys.

✕