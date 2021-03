On est sûr que le sosie de Daniel Radcliffe va vous bluffer

Sur le même sujet : Daniel Radcliffe reprendrait-il son rôle de Harry Potter ?

Daniel Radcliffe, c'est bien toi ?

Voici Felix Lalo, un chanteur et producteur de musique français, qui ressemble à s'y méprendre à l'acteur de 31 ans de la saga Harry Potter. À tel point qu'il s'est autoproclamé "sosie officieux".

Tout a commencé en février quand Felix a posté une première vidéo TikTok où il a comparé son visage à celui de Daniel Radcliffe. Ses followers ont été bluffés par la ressemblance. "Tu es son clone", a écrit l'un d'entre eux. "J'ai cru que tu étais lui. Ouah."

Un autre a ajouté : "Tu es un sorcier, Harry."

Depuis, Felix continue de jouer sur cette similarité et de poster des vidéos. Il va jusqu'à se déguiser, en revêtant les mêmes lunettes et la tenue de Poudlard avec une baguette magique. Il fait même des duos avec d'autres sosies, y compris avec quelques personnes déguisées en Hermione Granger, le personnage d'Emma Watson dans la franchise. Pas étonnant donc que ses vidéos sur les réseaux engendrent des millions de vues et qu'il ait désormais environ 1,1 million de followers sur TikTok.