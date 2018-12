De janvier 2018, avec la sortie de "The Middle" de Maren Morris, Zedd et Grey en passant par le dernier single d'Ariana Grande, "Thank U, Next", et son super clip qui rend hommage à 30 ans sinon rien, La revanche d'une blonde, Lolita, malgré moi et American girls, 2018 a eu son lot de hits.

Que vous soyez obsédé par l'album Scorpion de Drake, y compris les tubes "Nice for What" et "In My Feelings", ou plus amateur de country avec Kacey Musgraves, vainqueur de l'album de l'année aux CMA Awards et sa chanson "Space Cowboy", on a eu l'embarras du choix cette année.

Parmi les autres grands hits de 2018, on a eu droit à "Apeshit" de The Carters, "Back to You" de Selena Gomez, "My My My!" de Troye Sivan, "Make Me Feel" de Janelle Monáe et "Honey" de Robyn.