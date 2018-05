Meghan Markle et le prince Harry se sont dit oui : toutes les photos et tous les détails sur le mariage royal

La cérémonie s'est achevée avec "God Save the Queen", l'hymne national britannique, avant qu'Harry et Meghan ne quittent la chapelle. Les jeunes mariés ont alors eu leur premier baiser en public sur les marches, au son de "This Little Light of Mine".

Thomas Markle, qui devait accompagner Meghan jusqu'à l'autel, a expliqué lundi à TMZ qu'il venait d'avoir une crise cardiaque et qu'il ne pourrait donc plus quitter le Mexique pour se rendre au Royaume-Uni et participer au grand jour de sa fille. Un porte-parole du palais a déclaré : "C'est un moment très personnel pour Mlle Markle à quelques jours de son mariage. Le prince Harry et elle demandent à nouveau que l'on fasse preuve de compréhension et de respect envers M. Markle pendant cette période difficile."

Six jours avant la cérémonie, The Mail on Sunday a découvert la paparazzade de Thomas Markle , le père de Meghan, quelques mois avant son mariage. Il a fini par regretter sa participation à cette tromperie en précisant qu'il avait très peu profité de la vente de ses photos soi-disant volées. Samantha Grant , la demi-sœur de Meghan, qui ne la voit plus, a déclaré avoir encouragé son père à agir ainsi.

Des membres de la famille de la regrettée princesse Diana étaient présents, et Lady Jane Fellowes a fait une lecture. Le palais de Kensington avait déjà précisé qu'Harry et Meghan "étaient honorés" qu'elle représente sa famille et qu'on célèbre "la mémoire de la princesse disparue, le jour du mariage".

"L'amour est pouvoir. Ne le sous-estimez pas. Ne faites jamais de sentimentalisme", a-t-il déclaré au public présent. "L'amour est pouvoir. L'amour peut aider et guérir quand rien d'autre ne le peut. L'amour a le pouvoir de vous relever et de vous libérer quand rien d'autre ne le peut." Ce pouvoir était visible pendant tout cet office, a-t-il dit en ajoutant : "Deux jeunes gens sont tombés amoureux et nous sommes tous venus."

Harry et Meghan ont invité 2 640 membres du public au château de Windsor pour assister à leur arrivée : 1 200 personnes venues de tout le Royaume-Uni ; 200 personnes d'organisations caritatives liées au couple ; 100 étudiants d'écoles de la région ; 610 de la communauté du château de Windsor ; et 530 membres de la famille royale et du Crown Estate, le domaine royal.

Environ 45 minutes avant le mariage, Meghan et sa mère, Doria Ragland , ont quitté Cliveden House avant de commencer les 20 minutes en voiture jusqu'au lieu de la cérémonie. Elles ont été conduites dans une Rolls-Royce Phantom IV construite en 1950 ; il s'agit d'ailleurs de la première voiture que la marque anglaise a créée pour la reine Elizabeth II et le prince Philip , alors qu'elle n'était encore que la princesse Elizabeth, et n'a été produite qu'à 16 exemplaires.

