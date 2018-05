Khloé Kardashian poste la première vidéo du visage de sa fille True Thompson

"Mon plus grand rêve s'est réalisé ! On va avoir un bébé !", a écrit Khloé. "J'attendais et je me posais des questions, mais Dieu avait tout prévu depuis le début. Il savait ce qu'Il faisait. Il fallait juste Lui faire confiance et être patiente."

"Notre petite fille, True Thompson, a complètement volé notre cœur et on déborde d'AMOUR", a partagé Khloé. "Quelle chance d'accueillir cette ange dans notre famille ! Maman et Papa t'adooorent, True !"

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 12, 2018 at 5:37am PDT

