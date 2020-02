Toutes les stars qui ont dénoncé Harvey Weinstein suite aux allégations de harcèlement sexuel

Terry Crews : "Toute cette histoire avec Harvey Weinstein me donne du SSPT. Pourquoi ? Parce que ça M'EST ARRIVÉ", a-t-il tweeté. "Ma femme et moi étions à une soirée à Hollywood l'année dernière quand un grand ponte du milieu s'est approché 2 moi et a touché mon service trois pièces... Il m'a appelé le lendemain pour s'excuser mais n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il avait agi ainsi. J'ai décidé 2 ne pas aller plus loin avec cette histoire parce que je ne voulais pas être ostracisé, car le prédateur a du pouvoir et qu'il est influent. J'ai laissé tomber. Et je comprends pourquoi autant de femmes à qui ça arrive laissent tomber. Qui va vous croire ? (peu de gens) Quelles sont les répercussions ? (elles sont nombreuses) Est-ce que vous voulez travailler de nouveau ? (Oui) Êtes-vous prêt à être ostracisé ?"

Kate Winslet : "Le fait que ces femmes commencent à parler de harcèlement sexuel par l'un de nos producteurs de cinéma les plus importants et respectés est incroyablement courageux et a été profondément choquant. La façon dont Harvey Weinstein a traité ces jeunes femmes talentueuses et vulnérables ne doit JAMAIS être considérée comme acceptable ou courante dans N'IMPORTE QUEL lieu de travail", a dit l'actrice — qui était dans The Reader de The Weinstein Company — dans une déclaration à Variety. "Je suis certaine que pour ces femmes, cette époque a été, et continue d'être, extrêmement traumatisante. J'applaudis et j'admire leur profond courage, et je soutiens sans équivoque ce niveau de dénonciation nécessaire de quelqu'un qui s'est comporté de façons répréhensibles et répugnantes. Son comportement est sans aucun doute honteux et consternant et très dérangeant. J'avais espéré que ce genre d'histoires étaient des rumeurs inventées, peut-être avons-nous tous été naïfs. Et cela me met en colère. Il doit n'y avoir « aucune tolérance » de ce traitement dégradant et infâme des femmes dans n'importe quel lieu de travail n'importe où dans le monde."

Judi Dench : l'actrice a dit que Harvey avait aidé sa carrière à Hollywood, mais elle n'a pas pu s'empêcher de soutenir les femmes qui ont partagé leurs expériences. "Même s'il ne fait aucun doute que Harvey Weinstein a aidé et soutenu ma carrière au cinéma ces 20 dernières années, j'ignorais totalement ces méfaits qui sont, bien sûr, horrifiants", a dit Judi dans une déclaration, selon The Sun. "J'offre ma compassion à celles qui ont souffert et soutiens de tout cœur celles qui se sont exprimées."

Lena Dunham : dans une série de tweets récents, la star de Girls a exprimé son soutien aux femmes qui se sont exprimées. "Quiconque disant que ces femmes sont faibles d'avoir accepté un accord à l'amiable ou d'avoir attendu pour s'exprimer, vous ne savez pas ce qu'est l'intimidation", a-t-elle partagé. "Les hommes comme Weinstein menacent ce qui vous est cher : votre sécurité, votre liberté financière, et oui, votre carrière. C'est le moment d'écouter et d'apprendre, et non d'émettre des jugements éthiques sur les femmes qui ont été intimidées, contraintes et blessées."