Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se retrouvent à Los Angeles après leur rupture

Sur le même sujet : Jennifer Lopez et Alex Rodriguez : qui garde la bague à un million ?

Est-ce vraiment terminé entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ?

Les ex se sont récemment retrouvés, le week-end dernier, et il semble qu'au moins l'un d'eux veuille donner une autre chance à leur couple.

"Alex a pris l'avion pour Los Angeles jeudi soir pour voir Jennifer", a raconté à E! News une source proche de J.Lo dimanche 25 avril. "Il ne veut pas renoncer à leur relation et est prêt à faire tout ce qu'il faudra. Il a passé deux soirées avec elle à essayer d'arranger les choses."

Notre source a continué : "Il n'arrête pas d'essayer de lui montrer combien il est sérieux et combien il l'aime. Mais elle pense toujours que leurs problèmes sont impossibles à résoudre et qu'ils devraient tourner la page. Il est rentré seul à Miami samedi matin. Il ne veut pas abandonner, mais elle est inflexible et veut passer à autre chose."

Page Six a rapporté dimanche que J.Lo et A-Rod avaient dîné ensemble le week-end dernier à l'Hôtel Bel-Air, à Los Angeles, près de l'une des maisons de la chanteuse. Les ex ont dîné dans le restaurant même où ils avaient eu leur premier rendez-vous en 2017, explique le magazine.

Ni Jennifer ni Alex n'ont évoqué publiquement leurs récentes retrouvailles. Leurs agents n'ont fait aucune déclaration quand E! News leur a demandé des explications.