Madonna se fait tatouer pour la première fois à 62 ans : découvrez le joli hommage à ses enfants

Madonna a précisé que "plus on a d'enfants, meilleur on est en tant que parent". "Mais c'est comme tout, plus on écrit de chansons, meilleur on est en tant que compositeur." Quand on lui a demandé si cela signifiait qu'elle souhaitait encore agrandir sa famille, la Ciccone a répondu : "Pas à l'instant, mais il ne faut jamais dire jamais. Sept est un chiffre porte-bonheur. Et un voyant m'a dit un jour que j'aurais sept enfants. Alors, qui sait ?"