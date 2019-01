Noah Centineo et d'autres stars racontent leur premier baiser

MediaPunch/REX/Shutterstock Noah Centineo Le premier baiser de la star d'À tous les garçons que j'ai aimés s'est déroulé dans un hôtel à Century City, près de Los Angeles. L'acteur a déclaré au magazine W au cours d'une interview pour le numéro de février 2019 : "Je séjournais là-bas pendant la saison des pilotes, et il y avait un congrès de danse. J'ai vu une fille nommée Mackenzie, et je lui ai demandé si elle voulait aller au cinéma avec moi. Elle a dit oui. C'était Cowboys & envahisseurs, avec Daniel Craig. Le film se termine, on se lève, on sort du cinéma et on se tient par la main. Je la raccompagne à sa chambre d'hôtel et je lui dis : « Un baiser avant de dormir ? » Et on s'est fait un petit bisou. Ça a duré moins d'une milliseconde. Elle a fermé la porte, et c'est tout. Je lui ai donné mon numéro, mais je ne l'ai jamais revue. Ça devait probablement être un horrible bisou."

Pascal Le Segretain/Getty Images Ethan Hawke L'acteur a raconté au magazine W que son premier baiser a eu lieu à la patinoire "Hamilton Roller Rink, dans le New Jersey" : "Elle s'appelait Cindy, et elle portait un T-shirt de Black Sabbath. On patinait lentement, et elle était canon. On patinait quand elle m'a demandé : « Tu aimes le Jack Daniel's ? » Et j'ai répondu : « Oui. Dommage qu'il soit mort. » Et elle : « Il est mort ? » Je croyais qu'elle parlait de Jimi Hendrix. Puis, elle m'a dit : « Tu as déjà embrassé avec la langue ? » Et j'ai dit : « Évidemment. » Mais je ne l'avais jamais fait. Résultat, on est allés derrière le distributeur de boissons gazeuses et on s'est embrassés."

RIV/ Fame Pictures Nick Jonas En 2016, au cours d'une interview avec BBC Radio One, Nick Jonas a révélé que Miley Cyrus était son premier baiser : "La première personne que j'ai embrassée a été Miley Cyrus et je l'ai embrassée devant le California Pizza Kitchen d'Hollywood : c'est très romantique. Je venais de manger une pizza couverte d'oignons. Je suis sûr que mon haleine devait être infecte." Ils sont sortis ensemble deux ans, jusqu'en décembre 2017.

Joe Scarnici/Getty Images for Moet Hennessy Shailene Woodley L'actrice a expliqué à Marie Claire en 2014 : "Je jouais encore à la Barbie à 14 ans et j'ai eu mon premier baiser à 15 ans et demi. Il avait de belles lèvres pulpeuses et je m'étais dit : « Je ne sais pas quoi faire avec. »"

Stefanie Keenan/Getty Images for Baby2Baby Katy Perry En 2017, la chanteuse a expliqué au magazine W que son premier baiser avec la langue a eu lieu en sixième, au cours d'un voyage à Big Bear, en Californie : "Je traînais avec cette fille du catéchisme qui avait une sacrée réputation. Elle avait organisé une fête mixte, et je n'avais pas le droit d'aller à ce genre de soirées avant la 4e. Mais j'y suis quand même allée. On a fait le jeu de la bouteille. Mon tour est venu, j'ai fait tourner la bouteille, et, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir un poisson mouillé dans la bouche. Ce fut mon premier baiser. Quand on est en 6e, on ne sait pas embrasser avec la langue. Il n'y a pas de rythme, de jolis mouvements de haut en bas, de vagues. On a juste l'impression que sa bouche est envahie par une limace."

Jason Merritt/Getty Images Fred Savage et Danica McKellar Les anciens enfants stars ont fait l'expérience de leur premier baiser à l'écran, pendant le tournage de la série Les Années coup de cœur en 1988, quand ils étaient ados. Danica McKellar a déclaré dans l'émission Good Morning America en 2014 : "Ce qu'il y a de bien dans le fait que votre premier baiser soit filmé, c'est que vous savez que ça va arriver." Fred Savage a quant à lui avoué : "C'était terrifiant. On avait tous les deux très peur, on était très nerveux et on ne savait pas ce qui allait se passer ou si on allait bien faire."

BrosNYC / BACKGRID Anne Hathaway En 2016, l'actrice a expliqué à E! News qu'elle avait eu son premier baiser au cinéma Maplewood dans le New Jersey, où elle regardait Pocahontas, sorti à l'été 1995, quand elle avait 12 ans.

BACKGRID Khloé Kardashian En 2016, la star de télé-réalité a écrit sur son appli qu'elle a eu son premier baiser à 12 ou 13 ans, au cours d'un séjour à Hawaï : "Les ados avaient le droit de rester debout jusqu'à 22 h et on traînait dans une salle de jeux que les jeunes avaient l'habitude de fréquenter. Je me rappelle avoir embrassé un mec et je trouvais que j'étais super cool et très mâture. Je ne me souviens pas du garçon et je n'ai aucun autre souvenir de cette expérience."

Millie Bobby Brown L'actrice a vécu son premier baiser à 12 ans avec Finn Wolfhard pendant le tournage de la saison 2 de Stranger Things. En 2016, elle a déclaré dans le magazine Interview : "Au final, on ne fait que jouer la comédie, et on doit le faire, et je serais prête à tout pour la série. J'ai coupé mes cheveux, j'ai embrassé Finn. Mais ce fut étrange. C'était mon premier baiser, donc c'était un peu bizarre. Mais une fois que ça a été terminé, je me suis dit : « Waouh. C'est tout à fait logique avec l'histoire... Finn a plutôt bien réagi , mais pas moi. Je me suis sentie mal après coup."

Joel C Ryan/Invision/AP/REX/Shutterstock Kristen Stewart "C'était horrible ! C'était vraiment nul", a déclaré l'actrice au Daily Beast en 2015 à propos de son premier baiser. "C'était dégueu. J'avais 14 ans et c'était crado. Ce n'était pas bien du tout."

LUCY NICHOLSON/AFP/Getty Images Britney Spears En 2013, Britney a révélé dans Good Morning America qu'elle avait embrassé quelqu'un pour la première fois à 13 ans, et que c'était Justin Timberlake, sa co-star dans le All New Mickey Mouse Club. Les deux stars se sont retrouvées des années plus tard et sont restées en couple de 1999 à 2002.

INSTARimages.com Mila Kunis Le premier baiser de Mila Kunis s'est déroulé avec Ashton Kutcher, avec qui elle est désormais mariée, sur le tournage de That '70s Show, quand elle avait 15 ans. En 2001, elle a expliqué à People : "J'étais super nerveuse et mal à l'aise. Il me faisait vraiment craquer." Ashton a répondu : "Je suis le premier mec qu'elle a embrassé ? Ça alors, je n'en avais aucune idée ! Je suis content de ne pas l'avoir su, sinon j'aurais trop eu la pression... J'étais très nerveux. Elle l'a joué vraiment cool. On avait l'impression qu'elle avait fait ça des milliers de fois. C'est moi qui avais des nœuds au ventre."

TLC Les Duggar Les stars de la télé-réalité Counting On, le spin-off de 19 Kids and Counting, ont vécu leur premier baiser lors de leur mariage. Et pour certains, ils étaient très mal à l'aise.

Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori portfolio via Getty Images Lady Gaga En 2018, la chanteuse a révélé dans le Ellen DeGeneres Show qu'elle a connu son premier baiser à 14 ans, avec un certain Austin lors d'un camp de vacances d'été.

Andrew H. Walker/REX/Shutterstock Andrew Garfield En 2018, l'acteur de The Amazing Spider-Man a révélé dans The Late Show With Stephen Colbert que jusqu'à l'âge de 12 ans, il était dans une école primaire privée réservée aux garçons en Angleterre avant d'intégrer une école mixte. Andrew a ajouté qu'une de ses camarades de classe avait organisé une fête au cours de laquelle "on se serait cru dans une scène de Braveheart, quand les Écossais et les Anglais se sautent dessus ! C'était mon premier baiser, et je crois que ce soir-là j'ai embrassé 30 femmes… je veux dire filles ! Je ne suis pas en train de me vanter ; c'était une vraie mêlée. On aurait dit un tournoi de catch. Et ça reste l'une des meilleures soirées de ma vie ! C'était comme une révélation sexuelle de masse. Une révélation sexuelle bachique... Cette nuit-là, j'ai appris à jouer à Donjons et Dragons."