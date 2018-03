Rod Stewart à propos de la retraite d'Elton John : "Ça sent la vente de billets"

Elton John est apparu dans l'émission The Talk sur CBS, quelques heures avant que Rod Stewart ne fasse ses commentaires dans WWHL, émission au cours de laquelle il a évoqué sa tournée d'adieu. Les fans "peuvent sûrement s'attendre à la meilleure mise en scène que j'aie jamais eue", a avancé la star de 70 ans. "Ils peuvent s'attendre à une rétrospective de ma carrière. Ce sera heureux et joyeux, mais aussi poignant et triste."

L'interprète de "I don't Want To Talk About It" a également abordé un incident récent au cours duquel Elton John a quitté la scène parce qu'un de ses fans n'arrêtait pas de mettre ses mains sur les touches du piano pendant "Saturday Night's Alright for Fighting", le morceau qui clôture son spectacle. "J'ai plutôt compris sa réaction parce que la personne n'arrêtait pas [de le tapoter]", a-t-il reconnu. "Moi, ça ne me gêne pas. J'adore que les gens montent sur scène. On rigole, mais je comprends que ça ait pu l'énerver. J'ai déjà eu des gens qui sont montés sur scène pendant que je chantais et j'ai failli perdre mes dents."

Contrairement à John, le rockeur de 73 ans a précisé : "Je n'ai jamais parlé de retraite, et si je dois la prendre, je ne ferai pas d'annonce. Je me contenterai de disparaître." Rod Stewart a ajouté que planifier une tournée d'adieu "sentait la vente de billets". Cyndi Lauper , également invitée dans l'émission et qui part en tournée cet été avec Rod Stewart, a déclaré qu'une fausse annonce de retraite "n'était pas une mauvaise idée", ajoutant : "On pourrait dire : « Pour la dernière fois, on prend notre retraite. » Et puis, encore une fois. « Alors... peut-être l'avant-dernière fois. »"

Il y a deux mois, Elton John annonçait sa tournée d'adieu , soit 300 concerts répartis sur trois ans, dès cet automne. Dans quelques semaines, il sortira deux albums de reprises et chantera au cours d'une émission spéciale préenregistrée sur CBS avec quelques-uns des plus grands noms de la musique aux États-Unis, dont Miley Cyrus et Keith Urban . Alors, quand son ami de longue date Rod Stewart s'est rendu dans le talk-show Watch What Happens Live With Andy Cohen mercredi soir, le rockeur interprète de "Do Ya Think I'm Sexy?" a voulu le charrier un peu.

