Oscars 2018 : tout ce que vous n'avez pas vu au cours de la cérémonie

Tout le bar de l'étage inférieur a applaudi très fort Jordan Peele quand il a remporté l'Oscar du Meilleur scénario original pour Get Out. Pendant la coupure pub, plusieurs personnes l'ont applaudi quand il est passé dans les couloirs. En début de soirée, il a été vu en train de discuter avec Maya Rudolph et un couple au bar.

Quand Guillermo Del Toro a remporté le prix de Meilleur réalisateur pour La forme de l'eau-The Shape of Water, toute la salle du Dolby Theatre a applaudi.

Christopher Walken a été vu en train de discuter avec Meryl Streep. Ils se sont aussi embrassés.

Jennifer Lawrence et sa grande copine, Emma Stone, ont été vues en train de boire du vin au bar de l'étage du bas du Dolby Theatre. Elles semblaient de bonne humeur, et on a entendu Jennifer dire qu'elle n'avait "rien à faire" à part remettre un prix. Elles se sont ensuite rendues dans la salle ensemble.

Judd Apatow et son épouse, Leslie Mann, ont salué Lawrence et ils ont pris une photo de groupe. Mann a pris un verre au bar pendant qu'Apatow prenait une autre photo un peu plus marrante avec Lawrence et Stone. Apatow et Mann sont ensuite partis pour reprendre leur siège, puis ils sont revenus au bar et ont suivi la cérémonie sur un écran télé.

La star de The Handmaid's Tale : la servante écarlate, Elisabeth Moss, a été vue dehors, sur la terrasse fumeurs, en train de parler à un ami, un verre de vin vide à la main.

La nominée Margot Robbie, son mari Tom Ackerley et la maman de Margot sont descendus ensemble au bar. Ils sont tombés sur la co-star de l'actrice dans Moi, Tonya, Allison Janney. Allison a tendu un verre avec un citron vert à Margot, qu'elle a passé à sa maman.

Robbie a repéré une autre actrice nominée, Saoirse Robin, près de la rampe et s'est arrêtée pour lui parler. À un moment, elles se sont fait un tope là. Lawrence et Stone se sont jointes à Robbie plus tard.

Emily Blunt est passée devant le bar bras dessus bras dessous avec une femme non-identifiée et a discuté avec Stone.

Gina Rodriguez et son petit ami Joe LoCicero ont été vus en train de boire un verre de champagne au bar.

Ronan et plusieurs autres personnes se sont rassemblées autour de la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, qui leur montrait quelque chose sur son téléphone. Tout le monde a dit : "Oohhhh" et a félicité chaudement Gerwig.

Également au bar : la skieuse olympique Lindsay Vonn, et les athlètes olympiques Adam Rippon et Mirai Nagasu, Timothée Chalamet, Ashley Judd, Taraji P. Henson avec des amis, Molly Sims, Laurie Metcalf et sa fille, Zoe Perry.