Les détectives expliquent pourquoi Robert Wagner est une personne d'intérêt dans la mort de Natalie Wood

"On était si amoureux, et on avait tout", a-t-il dit durant une ancienne interview montrée par 48 Hours . "Et en une seconde, tout était fini. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là pour elle."

Comme E! News l'a déjà rapporté, Wood est morte noyée en 1981 après être apparemment tombée de son yacht familial, The Splendour, pendant un voyage en bateau à Catalina avec Wagner , son ami Christopher Walken et le capitaine du bateau, Dennis Davern . Son corps a été récupéré dans l'eau le lendemain matin. Après l'autopsie, les autorités ont déterminé qu'elle avait consommé sept ou huit verres de vin, et sa mort a été considérée comme accidentelle.

"Tenons-nous assez d'informations pour procéder à une arrestation ? Non. Nous enquêtons toujours sur une mort suspecte", ont déclaré les inspecteurs de la bridage criminelle de Los Angeles par communiqué de presse. "Cependant, dans la Crim', on sait que même les affaires les plus difficiles peuvent être résolues quand les témoins se font connaître."

"Un témoin a déclaré qu'il avait entendu des cris et des bruits de fracas provenant de la cabine du couple", explique le communiqué. "Peu après cela, d'autres témoins ont parlé d'une dispute entre un homme et une femme à l'arrière du bateau. Les témoins semblaient croire qu'il s'agissait de la voix de Natalie Wood et Robert Wagner."

En 2011, quand l'affaire de Wood a été rouverte, la brigade criminelle de Los Angeles a tenu une conférence de presse et a annoncé que Wagner n'était pas suspect . Selon un nouveau communiqué obtenu par E! News, la police a reçu "plus d'une centaine de pistes" après la conférence et les détectives "les ont toutes suivies".

