Katie Holmes et Jamie Foxx affectueux au gala pré-Grammys 2018

Ce n'est pas la première fois que Katie et Jamie sont vus ensemble en public. Ils ont été vus à un événement de la boutique phare Privé Revaux Eyewear à New York en décembre. Et toujours en décembre, Katie a rejoint Jamie pour la fête en l'honneur de ses 50 ans .

Ils n'ont pas été les seules stars à assister à l'événement. Beyoncé et Jay-Z ont aussi assisté au gala pré-Grammys de Clive Davis et la Recording Academy et à l'hommage des Grammys aux icônes du milieu. En fait, le rappeur à qui l'on doit l'album 4:44 était mis à l'honneur ce soir-là. Chrissy Teigen et John Legend , Camila Cabello , Hailee Steinfeld , Jennifer Hudson et Cardi B étaient aussi de la partie.

Les deux tourtereaux ont continué de montrer des signes d'affection tout au long de la soirée. À un moment, on a vu Foxx murmurer à l'oreille de Katie et la faire sourire. On a également vu l'actrice dire quelque chose à l'attention unique de l'acteur.

