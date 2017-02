La "querelle" entre Jimmy Kimmel et Matt Damon était bien présente aux Oscars 2017

"Et maintenant, mon moment préféré de la soirée est là. Une chance de voir Matt Damon ne pas gagner un Oscar", a-t-il plaisanté. "Pour remettre le dernier Oscar à l'occasion du 50e anniversaire du grand film Bonnie and Clyde, merci d'accueillir Warren Beatty et Faye Dunaway ."

"Il a obtenu un rôle digne d'un Oscar pour son ami et a fait un film chinois avec une queue de cheval à la place", a expliqué en plaisantant l'humoriste. "Et ce film a finalement perdu 80 millions de dollars. Joli coup, abruti. Vous voyez ? C'est facile de tendre la main et de guérir."

"Ce soir, dans un esprit d'apaisement et de rassemblement, j'aimerais enterrer la hache de guerre avec quelqu'un avec qui j'ai eu des différends. Matt Damon", a commencé le maître de cérémonie durant son discours d'introduction. "Je connais Matt depuis longtemps maintenant. Je connais Matt depuis si longtemps, que, quand je l'ai rencontré, c'était moi le gros, d'accord ? C'est vrai. Et nous avons eu des problèmes. C'est quelqu'un d'égoïste. Ceux qui ont travaillé avec lui le savent. Mais Matt a fait quelque chose de pas du tout égoïste et j'aimerais le louer pour ça."

