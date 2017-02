Les stars les plus mal habillées aux Oscars 2017 : Scarlett Johansson, Ginnifer Goodwin et quelques autres !

Et que dire de Scarlett Johansson ? On adore sa coupe de cheveux moderne, mais la robe est un désastre. La grosse ceinture jure avec l'imprimé délicat de la robe qui ne semble pas vraiment assez habillée pour l'occasion. En plus, son jupon est visible de dos.

Prenez Ginnifer Goodwin , par exemple. Pour commencer, on ne sait pas où finit sa robe et où commence le tapis rouge. Pas la meilleure façon de se faire remarquer. En plus, la forme de la robe fait assez mémère. Avec un décolleté différent et des manches plus courtes, le rendu aurait été bien différent.

Et si nombre d'entre elles ne nous ont pas déçus, d'autres auraient pu faire un effort. Ce qui ne veut pas dire que tout leur look était à refaire. C'est juste que l'on s'attendait à mieux. Et si une tenue attire le regard pour de mauvaises raisons, il y a de fortes chances que l'actrice qui la porte se retrouve dans notre liste des stars les plus mal habillées.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕