Meryl Streep cite Carrie Fisher dans son discours poignant de remerciement aux Golden Globes 2017

L'actrice de renom, qui a remporté huit Golden Globes au cours de sa carrière, était à nouveau nominée cette année comme Meilleure actrice pour son rôle dans Florence Foster Jenkins. La Hollywood Foreign Press remet le prix Cecil B. DeMille aux artistes les plus admirés chaque année depuis 1952. Denzel Washington, George Clooney, Woody Allen, Jodie Foster, Morgan Freeman, Robert De Niro et Martin Scorsese ont tous reçu ce prix. Mais parmi les lauréats des années précédentes, on ne compte que 13 femmes.

Et d'ajouter : "Il y a une interprétation cette année qui m'a abasourdie, qui m'a touchée au plus profond du cœur. Pas parce qu'elle était bonne, il n'y avait rien de beau dedans, mais parce qu'elle était efficace et qu'elle a touché au but. C'est le moment où une personne qui se présentait au siège le plus important de notre pays a imité un journaliste handicapé. Ça m'a brisé le cœur, et je n'arrive toujours pas à l'oublier parce que ce n'était pas dans un film. C'était dans la vraie vie. Le manque de respect invite le manque de respect. La violence incite à la violence. Quand les tout puissants se servent de leur pouvoir pour harceler les autres, nous sommes tous perdants."

"Hollywood est rempli d'étrangers et de personnes de l'extérieur, et si on les met tous à la porte, il ne nous restera plus que du football américain et arts martiaux mixtes à regarder", a-t-elle lancé. "Le seul travail d'un acteur, c'est d'entrer dans la vie de gens qui sont différents de nous et de leur faire sentir ce qu'on ressent."

"Elle rend vulnérables les personnages les plus héroïques, familiers les plus communs et sympathiques les plus méprisables", a expliqué Viola. "Dame Streep, son talent nous rappelle l'impact de ce que c'est d'être un artiste, qui est de nous faire sentir moins seul. Je ne peux qu'imaginer où vous allez, Meryl, quand vous disparaissez dans un personnage. Vous êtes une muse."

