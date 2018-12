Janet Jackson intronisée au Rock and Roll Hall of Fame 2019

La grande année de Janet Jackson continue !

La chanteuse de 52 ans interprète de "Made for Now" est parmi les sept artistes musicaux à être intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, comme l'a révélé l'organisation jeudi. The Cure, Def Leppard, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music et The Zombies rejoignent aussi le Rock and Roll Hall of Fame.

"On a réussi", a tweeté Jackson. "Merci de tout votre amour et votre soutien."

Les artistes se qualifient pour une nomination 25 ans après la sortie de leur premier enregistrement. C'était la troisième fois que Jackson était nominée, alors que Def Leppard, Nicks et Roxy Music étaient sur la liste pour la première fois. Parmi les finalistes qui n'ont pas été retenus, il y a Devo, John Prine, Kraftwerk, LL Cool J, MC5, Rage Against the Machine, Todd Rundgren et Rufus avec Chaka Khan.