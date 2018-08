L'acteur qui incarne Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood ressemble sinistrement au tueur en série

Il était une fois Quentin Tarantino, qui engagea Damon Herriman pour incarner le célèbre tueur en série Charles Manson dans son nouveau film.

Et il se trouve que cet acteur lui ressemble étrangement, surtout le Manson des années 60 avec les cheveux longs, foncés, en bataille. Herriman et le leader de la secte ont tous les deux des mentons avancés et la même structure osseuse au niveau du visage.

Le nouveau Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, se déroule dans le Los Angeles de 1969 au summum du célèbre "Helter Skelter". Sharon Tate — qui était enceinte de huit mois et demi à l'époque — a été assassinée à Beverly Hills le 9 août 1969. La jeune actrice de 26 ans était mariée au célèbre réalisateur hollywoodien Roman Polanski. Margot Robbie incarnera Tate et on remarque une ressemblance frappante entre les deux actrices sur une photo postée sur Instagram.

Herriman a principalement joué dans des séries télé aux USA et en Australie, son pays natal. On l'a aperçu dans le film avec Johnny Depp et Armie Hammer Lone Ranger, la naissance d'un héros et il a tenu le rôle de Dewey Crowe, un personnage récurrent, dans Justified.