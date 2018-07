Les 9 plus grandes surprises du Comic-Con 2018 de San Diego

Le Comic-Con 2018 est officiellement terminé. Les cinq jours (si on compte les "Preview Nights" de mercredi et jeudi) remplis de pop culture, nouvelles bandes-annonces, news casting et soirées sont officiellement terminés. Au cas où vous n'étiez pas dans la salle ou devant vos écrans d'ordi, on va vous récapituler ce qui s'est passé. Prenez un siège, détendez-vous et découvrez les plus grandes surprises du Comic-Con de cette année.

La grande révélation d'American Horror Story.

Comme d'habitude, les détails sur la prochaine saison d'American Horror Story restent secrets. On sait qu'elle sera plus ou moins reliée à la première saison, Murder House, et à la troisième saison, Coven, mais quant à savoir qui va jouer quel personnage de quelle saison et qui seront les nouveaux personnages, cela reste un grand mystère. Par contre, on connaît le titre officiel : American Horror Story: Apocalypse. Et l'affiche de la nouvelle série qui a été dévoilée est 1. flippante et 2. très similaire à l'affiche d'American Horror Story: Murder House.