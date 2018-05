Les invités au mariage du prince Harry et Meghan Markle : pourquoi certains ont reçu une invitation... et d'autres pas

Oprah Winfrey. George et Amal Clooney. Idris Elba. Priyanka Chopra. Serena Williams et Alexis Ohanian. Les acteurs de Suits : avocats sur mesure.

Même si la délégation hollywoodienne était bien plus présente pour Meghan et Harry — les tous nouveaux duc et duchesse de Sussex — que pour Will et Kate il y a sept ans, c'était dans l'ensemble une cérémonie plus intime.

Environ 1 900 invités ont assisté au mariage du duc et de la duchesse de Cambridge à l'abbaye de Westminster, mais la chapelle Saint-Georges n'a que 800 places. Harry et Meghan ont réduit leur liste d'invités à 600 personnes. Et seules 200 personnes ont été invitées à la réception du soir à Frogmore House, qui a suivi un déjeuner de réception organisé par la reine.

Donc des centaines d'invités au mariage royal de 2011 n'ont pas pu répéter l'expérience en 2018. Comment cette liste finale se décide-t-elle ?