Retour sur les trucs les plus fous qui se sont passés aux Grammys

Sur le même sujet : Les Grammys 2021 en chiffres

On ne sait jamais à quoi s'attendre aux Grammys.

Puisque c'est le grand soir de la musique, on peut s'attendre à, eh bien, de la musique, mais au-delà de ça, l'événement annuel nous réserve souvent au moins quelques surprises. En plus de révéler les vainqueurs de l'année, les Grammys se démarquent des autres cérémonies majeures de la saison en accumulant les performances sur scène. Et, avec chaque année qui passe, ces performances mettent la barre encore plus haut concernant ce qu'il est possible de faire en chanson.

Naturellement, quand un artiste repousse les limites, on a droit à un moment inoubliable, comme avec Beyoncé en 2017, quand la star enceinte a époustouflé tout le monde avec un numéro stupéfiant — et défiant la gravité — célébrant la grossesse, la maternité et la féminité.

Outre ces moments uniques, la cérémonie est aussi le siège d'arrivées non-conventionnelles (on te regarde, Lady Gaga), et, comme on peut s'y attendre, de victoires controversées.

Avec les Grammys 2021 — les premiers Grammys depuis le début de la pandémie — dans quelques jours à peine, il y a encore plus de mystère sur ce qui va se passer dimanche. Si l'on se réfère aux éditions précédentes, celle de 2021 sera, sans aucun doute, encore une cérémonie riche en moments qui feront parler les fans le lendemain.