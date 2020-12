Les révélations de Miley Cyrus chez Howard Stern : sexe virtuel, sobriété et Liam Hemsworth

L'interprète de "Heart of Glass" a précisé que Dua Lipa était en couple avec Anwar Hadid, avant d'ajouter : "Je n'ai pas autant envie que ça de ba***r avec Dua Lipa. Je la connais trop bien en tant qu'amie, je crois, et en fait, je n'ai pas envie. Mais j'aime bien prétendre que c'est le cas parce que plein de gens regardent notre clip à cause de ça. C'est juste la manipulation standard de la pop culture. Bon, d'accord, il y a 5 % de moi qui a envie de ba***r avec elle. Plus j'y pense et plus j'en ai envie."

Miley reconnaît que l'interprète de "New Rules" "ne veut pas non plus vraiment ba***r avec elle". "Si elle le voulait, je suis sûre que j'accepterais. Sérieux", poursuit-elle. "Je le ferais si l'occasion se présentait. Il y a beaucoup de choses que je ne recherchais pas, mais quand elles se sont présentées à moi, j'ai dit oui. Je ne sais pas."