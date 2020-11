Beyoncé domine les Grammys 2021 avec 9 nominations

Avant les nominations de mardi, Beyoncé avait évoqué combien 2020 l'avait "changée".

"J'ai appris que ma voix est plus nette quand je ne bouge pas. Je chéris vraiment ces moments en famille, et mon nouvel objectif est de ralentir et de me débarrasser des choses stressantes dans ma vie", avait-elle annoncé au Vogue britannique. "Je suis entrée dans le monde de la musique à 15 ans, j'ai grandi sous les yeux du monde entier et j'ai enchaîné les projets. J'ai sorti Lemonade pendant la tournée mondiale Formation, j'ai eu des jumeaux, je me suis produite à Coachella, j'ai réalisé Homecoming, j'ai fait une autre tournée avec Jay, puis Black Is King, tout ça coup sur coup. Ça a été lourd et intense."