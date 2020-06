Blue Ivy Carter remporte son premier BET Award pour la chanson interprétée avec sa mère, Beyoncé

Beyonce.com

En avril 2019, "l'icône culturelle" jouait dans le documentaire de sa mère pour Netflix, Homecoming. Ce documentaire, qui montrait les coulisses de la préparation de Beyoncé pour sa performance à Coachella 2018, témoignait du talent naissant de Blue Ivy tandis qu'elle chantait "Lift Every Voice and Sing" durant les répétitions.

La chanson a fini par être incluse sur l'album surprise Homecoming de Beyoncé.

L'aînée des enfants Carter faisait également du freestyle sur une piste bonus de l'édition physique de l'album 4:44 de son père, Jay-Z.

Blue rappait sur la chanson, intitulée "Blue's Freestyle/We Family", pendant 45 secondes, en disant : "Everything, everything is my only single thing / Everything I hear is my answer... I never hear that / I be in the posse / Never seen a ceiling in my whole life." (Tout, tout est à moi / Tout ce que j'entends, c'est ma réponse… Je n'entends jamais ça / Je suis dans le posse / Je n'ai jamais vu une limite durant toute ma vie.)

