Nicki Minaj en dit un peu trop et révèle combien de fois son petit ami et elle font l'amour tous les soirs

"J'ai des suggestions de noms de bébé, je dis ça comme ça", a tweeté quelqu'un.

Cette personne va peut-être devoir faire ses suggestions à quelqu'un d'autre parce que selon Minaj : "On a déjà choisi des noms."

Dans un autre message, la chanteuse de 36 ans louait Petty et a dit combien il lui était complémentaire. "C'est la version homme de ma meilleure amie TT. Ils peuvent tous les deux me calmer en un seul regard, ou avec un câlin ou un mot", a-t-elle expliqué. "Je leur dis toujours. Ma paix. Ils me connaissent depuis que je suis petite, alors ils me comprennent de façon différente, je crois. Lui et TT se détestaient quand on était jeunes MDR."

Petty connaît bien Minaj. Elle a expliqué qu'ils se connaissaient depuis longtemps, et leurs journées affectueuses n'ont rien d'inhabituel. "On est comme ça l'un avec l'autre depuis qu'on est gamins dans la cité", a-t-elle tweeté. Ils avaient un passé avant qu'elle ne perce et "avant la célébrité et la fortune".

Elle a ajouté : "Le timing, c'est essentiel."