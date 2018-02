"J'adorerais avoir des enfants et vivre dans une ferme à Malibu Canyon, jouer avec mes enfants et jeter mon téléphone à la poubelle", a-t-elle déclaré au Elle britannique en 2015. "Vivre ma vie pleinement et ne plus faire ça." Elle a réitéré ses envies de vie campagnarde dans un épisode de Life of Kylie. "J'ai vraiment envie d'avoir une ferme avec des poulets et d'élever des animaux et mes enfants", a-t-elle expliqué.

Ces deux derniers mois, les amis et la famille de Kylie n'ont pas commenté les rumeurs de grossesse. Kim Kardashian a bu un smoothie à la sardine pour éviter de répondre dans The Late Late Show, et Khloe Kardashian et Kris Jenner ont évité de donner des détails à Ellen DeGeneres.

Mi-novembre 2017, il semblerait que la future maman ait organisé une baby shower toute fleurie sur le thème "brunch en pyjama". Il y avait "des centaines de roses rose, on aurait dit un mariage", a déclaré une source à E! News. "Il y avait des pétales de roses étalés tout autour de la piscine et les colonnes de la tente étaient recouvertes de roses. Il y avait un grand mur de roses et une petite scène."

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST

"La grossesse a été l'une des expériences les plus magnifiques, gratifiantes et bouleversantes que j'ai vécues de toute ma vie et ça va me manquer", a-t-elle déclaré. "Je remercie mes amis, et surtout ma famille, de m'avoir aidée à garder ce moment particulier aussi privé que possible. Ma petite fille est magnifique et en bonne santé. Elle est née le 1er février et j'avais hâte de vous faire partager cette bénédiction. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour et de joie ! Merci de votre compréhension."

"Je suis désolée de vous avoir laissé deviner", a-t-elle écrit sur Instagram dimanche. "Je sais que j'ai l'habitude de vous faire partager toutes mes aventures, mais j'ai décidé de ne pas vivre ma grossesse sous les regards du public. Je savais que j'avais besoin de me préparer pour le rôle le plus important de ma vie de la façon la plus positive possible, sans stress, aussi sainement que je pouvais. Il n'y avait pas de grande surprise ou de grande révélation à la clé. Je savais que mon bébé ressentirait tout mon stress et toutes mes émotions, alors j'ai choisi de vivre cette grossesse de cette façon dans l'intérêt de cette petite vie et de notre bonheur."

