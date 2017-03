Derek Hough et Kate Hudson : bon d'accord, ce n'est peut-être pas juste quand on sait que Derek Hough est danseur professionnel et que Kate Hudson pourrait très bien en être une. Les deux stars ont été filmées en train de danser dans un restaurant cubain en 2013. Eh non, ils ne se sont pas contentés de danser deux secondes sur le bar. Bien au contraire, ils nous ont montré tout leur talent comme si c'était Danse avec les stars.

Reese Witherspoon : alors qu'elle assistait au mariage d'une amie en Italie en 2014, l'actrice de Big Little Lies s'est éclatée sur "I Will Survive". On l'a vue lever les mains en l'air, sauter sur place et passer un bon moment avec un groupe d'amies. On ne peut qu'apprécier.

