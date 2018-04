Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk fêtent leurs fiançailles entourés de stars

Avec le producteur, "je sens que je suis dans une relation adulte qui n'est parfois pas du tout confortable, parce que cela demande un certain degré d'intimité et de communication qu'on ne me demandait pas avant cela."

Dans le numéro "Sex & Love" de Goop, Paltrow a déclaré : "Personnellement, arrivée à la cinquante, j'ai essayé d'accepter à quel point la vie amoureuse pouvait être complexe. J'ai décidé de me lancer, non seulement parce que je crois avoir trouvé l'homme avec qui j'étais destinée à vivre, mais aussi parce que j'ai accepté les opportunités hors du commun et les remises en question qui ne sont possibles (de façon terrifiante) que par l'intimité."

"On se sent incroyablement chanceux de se retrouver à ce carrefour de nos vies, car nos succès et échecs collectifs peuvent nous servir à établir une relation saine et heureuse", ont-ils déclaré.

D'après une source, les arrangements floraux de la fête ont été faits par Eric Buterbaugh. Deux ou trois joueurs de violons sont arrivés en smoking et Hudson a chanté "My Funny Valentine" sur scène. "Elle était incroyable et les gens étaient émerveillés", a rapporté un témoin oculaire.

"Ces deux personnes, aussi belles de l'intérieur que de l'extérieur, vont se fiancer demain !!!" a écrit le partenaire de Valentino, Giancarlo Giammetti , vendredi. "Toutes mes félicitations à mes chers @gwynethpaltrow et @bradfalchuk je vous aime et ça va me manquer de ne pas être là avec vous !!!"

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕