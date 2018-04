Le photographe des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle revient sur ce shooting "joyeux"

"C'était l'une des séances les plus faciles et les plus joyeuses parce qu'ils étaient délicieusement amoureux", a expliqué le Britannique en parlant de sa première séance photo de fiançailles.

"C'était dingue. C'était une fin surréelle à cette année-là parce que c'est arrivé de nulle part", a expliqué le photographe, qui a suivi une formation avec Mario Testino . "Je pense que l'un des amis de Meghan a vu sur Instagram que j'étais en Angleterre lorsqu'ils ont annoncé leurs fiançailles, et on m'a appris après cela que cette personne lui a dit : « Tu devrais rencontrer Alexi. Il est super. Tu l'adorerais » et voilà."

Alexi Lubomirski est le photographe compétent qui a pris ces photos , aujourd'hui célèbres, des fiançailles du Prince Harry et de Meghan Markle . Les photos ont été placardées dans le monde entier depuis qu'elles ont été dévoilées le 21 décembre dernier. Et aujourd'hui, le photographe revient sur ce shooting royal et intime pour E! News.

