L'équipe de Dawson se retrouve 20 ans après pour Entertainment Weekly

Williams, désormais quatre fois nominée aux Oscars, repense à la série avec nostalgie. "J'ai adoré qu'on puisse être là pour les années formatrices des gens. C'est pour ça que les gens aiment tant la série. Quand quelque chose nous affecte quand on est en train de grandir, ça nous reste pour toujours", a-t-elle dit. "Quand on est si perméable et ouvert et qu'on essaye de savoir qui on est et ce qui se passe, ce qui nous atteint à ces moments-là fait ensuite partie de nous."

Créée par Kevin Williamson, la série Dawson a duré six saisons, de 1998 à 2003. Les acteurs étaient ravis de se retrouver pour Entertainment Weekly, mais ne vous attendez pas à les voir revenir à Capeside au petit écran. "Que ferait-on ?! On a mis le dernier épisode cinq ans dans l'avenir pour vraiment conclure. Que seraient des retrouvailles ? À quoi ça ressemblerait ? Pourquoi on ferait ça ? Je ne le vois pas et ne le sens pas. Le dernier épisode était un moment magnifique, et la série a toujours été faite pour être nostalgique", a expliqué Williamson au Hollywood Reporter en janvier en ajoutant : "Qu'elle reste et vive dans cette nostalgie et cet univers nostalgique."

Et comme Jackson l'a rappelé à Ellen DeGeneres en 2016 : "On a tué Michelle à la fin de la saison." Et puis : "Ça fait très longtemps. Pour n'importe quel fan de Dawson, nous revoir tous les quatre à l'écran pourrait être choquant et bouleversant. On n'est plus des jeunes adorables. Ça fait un bail", a dit Jackson. "On s'en sort bien, mais je crois que si on nous mettait tous les quatre aujourd'hui à côté de nous quatre à l'époque, ce serait un choc."