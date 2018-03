Sean Penn ne veut plus être acteur : "L'excitation est partie"

"Certains vont comprendre ce livre et d'autres pas", reconnaît l'acteur. "Certaines personnes vont l'apprécier et d'autres vont le détester. Et c'est vraiment ce que j'aimerais dire à mon sujet, vous comprenez ?"

Par contre, Sean Penn semble toujours apprécier le fait d'écrire et en profite pour parler de la sortie de son premier roman, Bob Honey Who Just Do Stuff, publié par Simon & Schuster, qui appartient à CBS. Dans ce livre, une lettre de menace est envoyée à un président fictif. En tant que militant politique, Sean comprend que certaines personnes puissent ne pas apprécier, mais l'accepter fait partie de lui et il souhaite que les gens le sachent.

En tant qu'acteur, réalisateur et scénariste, Sean Penn a laissé son empreinte depuis 40 ans sur Hollywood, ce qui lui a même valu deux Oscars. Mais dernièrement, il n'apprécie plus autant de jouer et admet éprouver ce sentiment depuis un petit bout de temps.

