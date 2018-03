Shia LaBeouf a donné ses habits à Kanye West : "Ce mec a plein de trucs à moi"

"Lui et moi, on ne s'est pas recontacté depuis qu'il a piqué une crise sur scène et a dit des trucs sur moi", a-t-il ajouté. (Au cours d'un coup de gueule en 2016, Kanye a lancé : « Shia LaBeouf : Kid Cudi est vénère. Appelle-le. » Shia avait réalisé un clip et un court métrage de Cudi cinq ans plus tôt, mais on ignore encore ce que Kanye voulait dire exactement par là.)

À cette même époque, Shia s'est rendu à l'un des concerts de Kanye avec sa mère, Shayna (alias "son tout"). Quand il était petit, il regardait sa mère vendre des barrettes, des sacs et des pinces sur les marchés, et il n'était pas vraiment attaché à ses propres vêtements. Quand le duo mère et fils est allé dans les coulisses après le concert de Kanye, Shia a pris la décision de faire don de sa garde-robe au rappeur. Maintenant, selon lui, "ce mec a plein de trucs à moi".

Le style unique de Shia est un mélange "militaire, sportswear et (surtout) normcore", ce que Yeezy affectionne énormément. Dans son titre "No More Parties in L.A.", le rappeur avait inclus cette phrase : "J'aimerais bien m'habiller de façon aussi cool que Shia LaBeouf".

