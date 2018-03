6 choses qu'on a apprises sur Ellen DeGeneres au cours de son interview dans le podcast de Dax Shepard

"On n'en parlait jamais à la télévision, mais ça commencé à faire partie du quotidien d'entendre le mot épouse. Du moins ça entre lentement dans la société et le fait de parler de ma vie incroyable et fantastique avec une autre femme, c'est déjà faire quelque chose."

L'humoriste a précisé : "Certaines personnes se sont dit : « Tu n'es pas assez gay et tu ne fais pas assez pour la communauté et il y a tellement de gens qui ont fait plus. » Je n'ai jamais dit que j'étais votre leader et je n'ai jamais dit que j'avais fait plus… Je veux juste être humoriste et il s'avère que je suis gay. Je pense déjà faire beaucoup par ma seule présence qui je l'espère sert de représentation, non pas de toute la communauté gay, mais pour que quelqu'un à la maison se dise : « Voilà une personne gay. »"

En faisant son coming out, Ellen a reconnu avoir été projetée dans un rôle qu'elle n'avait jamais souhaité : "On me voyait comme le nouveau leader, et je ne voulais pas de ce rôle. Je ne voulais pas être politique... Je voulais juste me libérer d'un secret, c'est tout ce que je voulais."

"Tout le monde pensait que je n'arrêtais pas d'en parler", a ajouté Ellen. "Ça m'a blessée. Tous les talk-shows de fin de soirée se payaient ma tête, les gens se moquaient de moi. J'étais vraiment déprimée. Et à cause de ça, et du fait que ma série avait été annulée, j'étais considérée comme une ratée dans le milieu. Personne ne voulait avoir à faire à moi. Je n'avais pas d'agent, pas d'opportunité de travail, je n'avais rien."

L'humoriste a déclaré à Dax : "Comme on en parlait tellement, tout le monde en a eu assez. Je n'avais fait qu'une couverture du magazine Time, une émission spéciale avec Diane Sawyer et Oprah ... Même Elton John avait dit : "Maintenant, la ferme. On sait que tu es gay. Fais-nous rire. » Ne l'ayant jamais rencontré, je m'étais dit : « C'est quoi ce soutien, de la part d'un gay ? »"

Malgré "l'énorme succès" de l'épisode d'Ellen en 1997 dans lequel son personnage fait son coming-out, et diffusé peu de temps après le vrai coming-out de l'actrice, elle ne s'attendait pas à ce que la sitcom soit annulée aussi rapidement. D'après Ellen, ABC et Disney avaient "peur" du rejet des annonceurs, et ont donc arrêté la promo de la série.

À l'âge de 20 ans, la petite amie d'Ellen est morte dans un accident de voiture. Suite sa disparition, celle qui n'était alors qu'une serveuse a emménagé dans un appartement situé dans "un petit sous-sol" en se disant : "Pourquoi cette jolie fille de 21 ans est partie et j'ai des puces à la maison ? Et j'ai trouvé que ce serait incroyable si on pouvait prendre le téléphone, appeler Dieu, lui poser des questions, et avoir enfin des réponses."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕