Duel des tapis rouges : les looks de la soirée Vanity Fair contre ceux des Oscars 2018

De ce fait, le tapis rouge de la soirée Vanity Fair était aussi sensationnel que celui des Oscars. Certaines stars ont doublé la mise pour cette soirée, et d'autres ont opté pour un look plus relax.

Après cela, vous pensiez peut-être que les stars allaient fourrer leurs robes magnifiques dans le coffre de leurs limousines et retirer leurs talons aiguilles, mais pas du tout ! Car c'est là que l'after Vanity Fair des Oscars commençait. Les plus grandes stars comme Lupita Nyong'o , Margot Robbie et Mary J. Blige ne sont pas allées se coucher, elles ont enfilé une autre robe de créateurs pour faire la fête.

