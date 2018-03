Jennifer Lawrence nous a offert du pur J.Law lors des Oscars 2018

Lawrence et sa meilleure amie, qui se trouve également être une actrice oscarisée, étaient assises l'une à côté de l'autre dans la salle. Plus tard, on les a aperçues en train de boire un verre de vin au bar du rez-de-chaussée. Les deux vedettes semblaient être en pleine forme et on a entendu Lawrence dire "qu'elle n'avait rien à faire" mis à part remettre une récompense.

L'actrice oscarisée, souvent surnommée J.Law, est l'une des stars d'Hollywood les plus plaisantes. Elle est connue pour sa sincérité et son esprit libre, et reste toujours fidèle à elle-même lors des cérémonies de récompenses. Ce dimanche, elle s'est littéralement laissée aller !

