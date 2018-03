Bobby Brown ne pense pas que la drogue ait tué Whitney Houston et autres confessions choquantes

Selon Brown, la drogue n'a pas été un facteur de la mort de Houston. "Je ne pense pas qu'elle soit morte à cause de la drogue", a-t-il répondu quand on lui a demandé quelle était "l'idée la plus fausse" qu'on se faisait sur la chanteuse.

Six ans ont passé depuis que Houston s'est noyée par accident dans la baignoire d'un hôtel, les effets d'une maladie cardiaque artériosclérotique et de la cocaïne ayant contribué à cet incident tragique. Trois ans plus tard, en 2015, Bobbi Kristina a connu le même destin quand elle a été retrouvée sans connaissance, submergée dans une baignoire. Elle a succombé à ses blessures sept mois plus tard, et son petit ami, Nick Gordon , a été condamné à verser 36 millions de dollars à la famille Brown après avoir été tenu légalement responsable de sa mort.

