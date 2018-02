Justin Bieber vient accompagné de Selena Gomez au mariage de son père en Jamaïque

ET PLUS

"C'était très sympa avec les danseurs jamaïcains et les joueurs de bongo", a précisé notre source. "Tout le monde était très détendu et a passé un bon moment. C'était une destination parfaite pour un mariage dans un très bel endroit, et Selena et Justin avaient l'air très heureux."

Quant au mariage de Jeremy Bieber, il était "décontracté et simple", puisque les témoins, dont Justin, portaient tous le même short rose . Justin a aussi été photographié marchant vers l'autel les yeux fermés et les bras en l'air.

"Justin et elle ont déjeuné ensemble et se sont montrés très affectueux", a détaillé notre source. "Ils n'ont pas arrêté de s'embrasser et de se faire des câlins toute la matinée. Il lui a mis de la crème solaire sur le dos et ils ont profité de la piscine et du fait d'être dehors."

"Selena et Justin se sont envolés de nuit de Dallas pour la Jamaïque, afin d'assister au mariage de Jeremy Bieber lundi", nous a expliqué une source proche. "Justin est venu chercher Selena dans un jet privé, et ils sont arrivés très tôt le matin à Montego Bay. Ils ont passé la journée avec la famille de Justin dans un hôtel à se retrouver et à se préparer pour le mariage de Jeremy et Chelsey."

