L'athlète olympique Gus Kenworthy compte sauver d'autres chiens à Pyeonchang après Sotchi en 2014

"Ils vont très bien", a déclaré Gus (qui s'est associé à Head & Shoulders pour la campagne "Shoulders of Greatness") à USA Today , "[McDonald] s'occupe très bien d'eux. Ils n'habitent pas avec moi, et c'est mieux comme ça, parce qu'ils ont la belle vie à Vancouver et je suis toujours parti."

A post shared by gus kenworthy (@guskenworthy) on Nov 28, 2017 at 5:24pm PST

Malgré quelques oppositions de la part du gouvernement en 2014, Gus a réussi à ramener une femelle et ses deux chiots aux États-Unis, surnommés les "chiots de Sotchi". Presque 40 000 personnes suivent les aventures de Jake et Mishka avec Gus et leur autre maître, l'ex-copain de l'athlète olympique Robin McDonald , sur Instagram .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕