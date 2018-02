Taylor Swift étend son empire immobilier new-yorkais avec un nouvel appartement de 10 millions de dollars

Le lancement de sa tournée Reputation approche à grands pas car elle démarre en mai. Swift prendra la route pour donner plus de 50 concerts. Elle a récemment partagé une photo rigolote de son chat avec les pattes en l'air sur Instagram et a écrit : "On s'étire tous pour se préparer aux chorés de la tournée."

Regardons les chiffres. En 2014, Taylor a dépensé près de 20 millions pour non pas un, mais deux appartements en hauteur dans le bâtiment du centre-ville connu pour avoir eu des stars comme Orlando Bloom et Aziz Ansari comme locataires. Elle a raccordé les deux appartements ensemble, et ce palace de 9 chambres et 9 salles de bains est devenu le lieu de rendez-vous préféré de ses copines au fil des années.

L'interprète de "End Game" vient de devenir propriétaire d'un appartement de 9,75 millions de dollars dans le quartier chic de Tribeca, un appartement situé dans le même bâtiment où se trouve son énorme appartement-terrasse de 750 mètres carrés, nous confirme E! News. Comme The New York Post l'a rapporté, Swift a donc dépensé la somme astronomique de 50 millions de dollars dans un seul et même pâté de maison de la Grande Pomme.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕