Quentin Tarantino s'exprime après qu'Uma Thurman partage les images de crash de Kill Bill

Quentin a admis que l'accident en particulier avait affecté sa relation avec Uma pendant des années. Ils étaient en contact, mais le réalisateur a dit que "la confiance avait été brisée" après l'incident.

"Uma et moi avons eu nos problèmes après le crash. Elle m'a reproché l'accident, et elle en avait le droit. Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai convaincue de monter dans la voiture, je lui ai assuré que la route était sûre. Et ce n'était pas le cas. La voiture était peut-être en état douteux aussi, même si je l'ignorais à l'époque. On a eu nos problèmes par rapport à ça", a-t-il partagé. "On n'était pas fâchés. Mais on n'a pas été proches pendant quelques années."

Il a ajouté : "On a un long passé compliqué. On le gère depuis 22 ans. Mais on reste très proches désormais."