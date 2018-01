Luis Fonsi et Daddy Yankee mettent le feu aux Grammy Awards 2018 avec leur interprétation de "Despacito"

"Appels, textos, whatsapp, mails. Je me suis dit : « On a peut-être eu une nomination ? Ce serait trop cool » Et quand j'ai découvert qu'on était nominés dans trois grandes catégories, j'étais si submergé de joie que je ne savais pas à qui répondre en premier ou quoi faire. Heureusement, j'étais entouré de ma famille de tournée. Je fête encore ça."

"Le jour de l'annonce, j'étais à Rome. J'avais un concert ce soir-là, alors j'ai passé la journée à me préparer comme d'habitude, gym, balance, etc. Et tout à coup, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner", s'est rappelé Fonsi en exclusivité à E! News en parlant du jour où il a appris qu'il était nominé.

"À tout le monde à Porto Rico, je sais que vous avez passé deux mois difficiles après l'ouragan alors on espère apporter un peu de lumière et de joie à cette île magnifique", a-t-il déclaré. "Los quiero mucho, Porto Rico. Et merci à tout le monde d'avoir chanté un petit peu en espagnol."

Le remix "Despacito" par Fonsi et Yankee avec Justin Bieber était nominé comme Chanson de l'année, Enregistrement de l'année et Meilleure performance par un duo/groupe pop. Le titre a également été certifié diamant par la RIAA (Recording Industry Association of America), rejoignant 18 autres tubes comme "Firework" de Katy Perry et "Call Me Maybe" de Carly Rae Jepsen. "Despacito" est le premier titre latin à décrocher ce titre honorifique.

