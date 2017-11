Jason Momoa et Emilia Clarke de Game Of Thrones nous font craquer lors de leurs retrouvailles

Le tournage de la 8e et dernière saison de Game of Thrones a débuté le mois dernier et devrait se poursuivre jusqu'à l'été prochain. En septembre, Emilia Clarke s'est teint les cheveux en blond platine comme son personnage dans Game of Thrones après être restée brune pendant des années sous la longue natte blonde qu'elle porte dans la série.

"Je suis entrée et de l'autre côté de cet énorme hall j'ai entendu : « MA PETITE FEMME ! »", s'est-elle souvenue. "Et là, un énorme Hawaïen m'a sauté dessus, m'a soulevée et m'a plaquée au sol comme au rugby. Ce n'est qu'après qu'il m'a relevée et un peu époussetée que j'ai dit : « Qui êtes-vous ? »"

"J'imagine que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, non ?", avait-elle écrit à l'époque. "La Fashion Week de Paris vient juste de commencer... !"

A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies) on Nov 5, 2017 at 6:31pm PST

"Et voilà ce qui est arrivé", a écrit Jason, pour accompagner une photo de lui avec Emilia et Gal. "Je suis très honoré de connaître ces deux incroyables reines et déesses @gal_gadot @emilia_clarke Wonder Woman alias extraordinaire maman guerrière alias elle me sauve tout le temps la vie dans JL Et Khalessi alias la mère des pu-ain de dragons alias ma copine alias la lune de ma vie. Même moi je suis impressionné parfois. #jen'enrevienspasqu'ellesm'aiment #drogodanywonderwoman #boumpourdevrai. Aloha fanboy."

"J'ai un incroyable AMOUR pour cette reine, c'est comme si on avait des fous rires dans le ventre quand on est ensemble", a écrit Jason Momoa. "C'est dommage qu'on ne se voie pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais quand c'est le cas, je me sens comme KHAL Je t'adore @emilia_clarke pour toujours Yer Jalan Atthirari Anni #attentionj'arrive #GOTohana #slaps mahalo @bullchinashope1_ de toujours t'occuper de moi @cristian.bullinachinashop on se sent chez soi loin de chez soi grâce à toi. Aloha Drogo."

A post shared by Jason Momoa (@prideofgypsies) on Nov 5, 2017 at 5:53pm PST

"Quand la vie est si belle que votre soleil et vos étoiles sont dans votre ville... vous perdez vos yeux et gagnez 5 larges sourires (et des gins), même si pour l'instant il n'y en a eu qu'un... (*des larges sourires – il y a toujours plus de gins)", a écrit l'actrice britannique. "@prideofgypsies TU SERAS TOUJOURS L'HOMME DE LA MÈRE DES DRAGONS #attentionjonsnowdrogotesurveille #lebonheurestlà #lebeaugossehawaïenmetlefeuàlondres."

