Ben Affleck révèle avoir terminé une cure de désintox pour sa dépendance à l'alcool

En début de mois, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Jennifer Garner aurait arrêté sa procédure de divorce et selon lesquelles les deux stars essaieraient de réparer leur mariage de plus de dix ans. "Rien n'a changé", nous a pourtant dit un proche du couple. "Ils ne sont pas de nouveau ensemble. Ils partagent leurs responsabilités parentales. Le plus important dans tout ça, ce sont leurs enfants."

Dans une interview en 2012 pour The Hollywood Reporter , Ben Affleck avait expliqué : "J'ai fait une cure de désintox parce que j'avais 29 ans, que je faisais trop la fête, que je n'avais pas de limites, pour y voir plus clair et pour essayer de savoir qui je voulais être. C'était plus un « laissez-moi me rétablir », avant de devenir un rite de passage."

"J'ai fait une cure pour soigner mon addiction à l'alcool ; un problème contre lequel j'ai lutté par le passé et que je continuerai d'affronter", a écrit l'acteur. "Je veux profiter de la vie au maximum et être le meilleur père possible. Je veux que mes enfants sachent qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on en a besoin et donner de la force à ceux qui en ont besoin de faire le premier pas."

