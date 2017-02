Les 7 moments chocs des Grammy Awards 2017

7. Vive la résistance : chaleureusement accueillis aux Grammys pour leur premier album en près de 20 ans, We Got It From Here...Thank You For Your Service, et près d'un an après avoir perdu leur membre fondateur, Phife Dawg, A Tribe Called Quest a envoyé le message le plus politique de la soirée avec leur interprétation d'"Award Tour" et après avoir fait tomber un mur pas trop subtil sur scène.

Le groupe pionnier du hip-hop a été rejoint par Anderson.Paak et Busta Rhymes — et ensuite par des dizaines de personnes représentant différentes ethnicités et cultures — et Q-Tip a fini sa chanson en scandant à plusieurs reprises "Résistez !".