Découvrez des détails de l'intrigue de Mary Poppins Returns

John DeLuca , Marshall et Marc Platt produisent Mary Poppins Returns. David Magee a écrit le scénario basé sur The Mary Poppins Stories de l'auteure PL Travers . Marc Shaiman et Scott Wittman ont composé de toutes nouvelles chansons, et Shaiman a également composé une musique originale.

"Michael (Whishaw) et Jane (Mortimer) sont maintenant adultes, et Michael, ses trois enfants et leur femme de ménage, Ellen (Walters), vivent à Cherry Tree Lane", ont déclaré les studios Walt Disney. "Après que Michael perd une personne proche, la nounou énigmatique Mary Poppins revient dans la vie de la famille Banks et, avec l'optimiste allumeur de réverbères Jack (Lin-Manuel), elle se sert de sa magie pour aider la famille à redécouvrir la joie et les merveilles qui manquaient dans leur vie."

Réalisé par Rob Marshall , Marry Poppins Returns comprend un casting de choix avec Colin Firth , Lin Manuel-Miranda , Emily Mortimer , Meryl Streep , Julie Walters et Ben Whishaw . De plus, Pixie Davies , Joel Dawson et Nathanael Saleh joueront les trois nouveaux enfants de la famille Banks. Mais surtout, Dick Van Dyke — qui jouait Bert dans le Mary Poppins de 1964 — jouera M. Dawes Jr., le président de la Fidélité Fiduciary Bank, tenue maintenant par William Weatherall Wilkins (Firth).

