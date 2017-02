Kate Middleton fait la course avec le prince William et le prince Harry pour la bonne cause

"S'attaquer à la stigmatisation entourant ce problème est un de leurs chevaux de bataille", avait précisé le palais de Kensington Palace dans un communiqué de presse en 2016. "Ils ont vu trop souvent des gens avoir peur de reconnaître leurs problèmes mentaux. Cette peur des préjugés et du jugement d'autrui empêche les gens de chercher à se faire soigner et ça peut détruire des familles et des vies. Ils souhaitent qu'on en parle différemment au niveau national."

Kate portait une doudoune rouge pour l'occasion, un pantalon noir et des chaussures de la même couleur et arborait une queue de cheval. William portait un pull bleu marine par-dessus une chemise blanche, des chaussures de sport bleues et blanches et un chino olive, tandis que son frère portait une doudoune bleue marine, un chino bleu sombre et des chaussures de sport olive.

The Duke and Duchess, and Prince Harry are working to eliminate the stigma around mental health with #HeadsTogether https://t.co/9uglUkzN3L pic.twitter.com/vNXK2TVck9

