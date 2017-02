Couples de stars : leurs premières photos officielles sur Instagram

Irina Shayk et Bradley Cooper ont attendu une année avant de confirmer leur relation sur les réseaux sociaux , et ils l'ont fait en masquant leur visage. On s'en contentera ! Bradley et Irina attendent désormais leur premier enfant, alors on espère avoir une photo du bébé à sa naissance.

A photo posted by irinashayk (@irinashayk) on Apr 8, 2016 at 12:12pm PDT

A photo posted by Ariana Grande (@arianagrande) on Sep 6, 2016 at 4:28pm PDT

Gigi Hadid et Zayn Malik ont officialisé leur romance via le compte de l'ex-membre de One Direction . Sur la photo d'une photo, on voit Zayn avec sa copine, avec qui il sort depuis plus d'un an maintenant.

A photo posted by Zayn Malik (@zayn) on Dec 20, 2015 at 3:53am PST

Hilary Duff et Jason Walsh : bien qu'ils ne soient plus ensemble, l'ex-actrice de Lizzie McGuire avait confirmé sa relation avec son coach via le réseau social. "Je me suis dit : « On s'en br****. C'est mon mec »", a-t-elle expliqué dans le numéro de février du Cosmopolitan américain. "Je devais juste m'assurer que c'était la chose à faire. Les gens n'ont pas besoin de savoir où j'en suis avant que je le sache moi-même, vous voyez ?"

A photo posted by Anwar Hadid (@anwarhadid) on Jan 21, 2017 at 4:52pm PST

Lundi matin, Selena Gomez et The Weeknd ont rendu leur relation officielle sur Instagram. L'interprète de "Hands to Myself" a posté une vidéo de son mec sur un bateau en Italie, avant de l'effacer quelques heures plus tard. Mais grâce à une capture d'écran, ça reste officiel sur Instagram.

