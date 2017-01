Charlie Sheen se souvient de ses tendances suicidaires après avoir appris qu'il était séropositif

Charlie a conclu en disant : "Au bout du compte, dans notre ADN, je pense qu'on est la somme de toutes nos expériences, bonnes et mauvaises. Mais elles ne nous dirigent pas. C'est parfois sympa à regarder, mais c'est aussi un peu dérangeant. On se dit : « Qu'est-ce que tu as foutu ? »"

À cette époque, il était coutumier des diatribes pleines de grossièretés, d'expressions qui sont devenues célèbres comme "sang de tigre" et "je gagne", et avait vivement critiqué le co-créateur de Mon oncle Charlie, ce qui lui avait valu d'être renvoyé de la série. À l'époque, quand on lui avait demandé s'il se droguait, il avait dit à ABC News que "se faire 7 grammes était trop bon" et "Je prends de la drogue. Elle s'appelle Charlie Sheen !"

"Nous sommes sur le point d'être agréés, et il ne s'agit plus de cet horrible cocktail qui a beaucoup d'effets secondaires, émotionnels et physiques, il s'agit d'une seule piqûre par semaine", a expliqué Charlie. "Ça se passe bien, et j'ai l'impression de porter le flambeau pour plein de gens qui souffrent du même truc."

L'acteur de Platoon se sent mieux aujourd'hui et déclare : "Comme tout le monde, il y a des jours meilleurs que d'autres, mais la plupart des jours sont super cool. Je sors dans la rue et je reçois des accolades chaleureuses et beaucoup d'amour en ce moment."

Cela fait plus d'un an que Charlie Sheen a révélé être séropositif et près de six ans depuis son fameux pétage de plomb en public, qu'il surnomme la "fureur des stéroïdes".

